Das schwere Beben der Stärke 7,7 zwischen Jamaika und Kuba ist noch in Havanna spürbar gewesen

In Havanna strömten die Menschen zur Sicherheit auf die Straße. Das viele Kilometer entfernte Erdbeben war auch in der Hauptstadt Kubas zu spüren. Foto: APA/AFP/Roque

Havanna – Nahe Jamaika hat sich US-Experten zufolge ein Beben der Stärke 7,7 ereignet. Die wissenschaftliche US-Behörde United States Geological Survey (USGS) gab das Epizentrum am Dienstag zunächst 117 Kilometer nordwestlich von Lucea in einer Tiefe von zehn Kilometern an. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum erklärte, es seien "gefährliche Tsunamiwellen" im Umkreis von 300 Kilometern möglich. Für Beilze, Honduras, Mexiko, die Cayman Inseln, Jamaika und Kuba wurden Tsunami-Warnungen ausgegeben. (red, APA, Reuters, 28.1.2020)