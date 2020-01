Der Norweger Henrik Kristoffersen hat am Dienstag seinen vierten Sieg im Weltcup-Slalom in Schladming gefeiert und mit dem Rekord-Gewinner Benjamin Raich gleichgezogen. Der Wahl-Salzburger setzte sich 0,34 Sekunden vor Alexis Pinturault (FRA) und 0,83 vor dem dreifachen Saisonsieger Daniel Yule (SUI) durch. Halbzeit-Spitzenreiter Marco Schwarz wurde im Finale disqualifiziert.

Freude Foto: REUTERS/ NIESNER

Schwarz verzeichnete im zweiten Lauf vor 38.000 Zuschauern einen schweren Fehler, kam nur als 27. ins Ziel und wurde auch noch disqualifiziert. Damit war Michael Matt als 15. der bestplatzierte Österreicher. Das ist das schlechteste ÖSV-Abschneiden in einem Herren-Weltcupslalom seit Kitzbühel vor 44 Jahren. Der Franzose Clement Noel verbesserte sich im Finale vom 30. auf den vierten Rang (+0,99).

"Bitter"

Schwarz hatte nach den Rängen drei in Adelboden und zwei in Kitzbühel seinen ersten Slalom-Sieg im Visier. Doch in der Entscheidung warf ihn ein schwerer Fehler aus dem Rennen. "Sehr schade, ich wollte das heimfahren", sagte der WM-Dritte im ORF-Interview. "Ich habe attackiert, da können Fehler passieren. Das ist sehr bitter." Dabei sei er vor dem zweiten Lauf entspannt gewesen, sagte der 25-Jährige, der zum dritten Mal in seiner Karriere nach Halbzeitführung ausschied, so wie im Vorjahr in Adelboden und Zagreb.

Im 1. Durchgang war Marco Schwarz gut unterwegs. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Auch Kristoffersen kam auf der Fahrt zu seinem zweiten Slalom-Saisonsieg nicht fehlerfrei durch. "Nach dem Fehler war der Kopf weg, da war es nur noch gerade, gerade, gerade", sagte der Norsker zu seinem Missgeschick und fragte: "Wie ist es möglich, mit so einem Fehler ein Rennen zu gewinnen?" Der Franzose Clement Noel verbesserte sich im Finale vom 30. auf den vierten Rang (+0,99), er hatte im ersten Durchgang einen schweren Fehler verzeichnet und 2,60 Sekunden Rückstand auf Schwarz.



Für Aufregung sorgte ein Flitzerin, die kurz vor dem Italiener Alex Vinatzer über die Ziellinie lief und die Zeit auslöste. Laut ORF war die Frau bereits beim Champions League Finale 2019 aufs Feld gelaufen. Durch die zu früh ausgelöste Zeit wähnte sich Vinatzer in Führung, kurz darauf wurde die Zeit aber korrigiert.



Sie hielt ein Schild hoch, auf dem "RIP Kobe 24 #Legend" zu lesen war. Sie erinnerte an die kürzlich verstorbene US-Basketball-Legende Kobe Bryant. Laut ORF soll die Flitzerin, die im Ziel von Sicherheitskräften abgeführt wurde, auch schon beim Fußball-Champions-League-Finale aufs Feld gelaufen sein. (APA, red, 28.1.2020)

Ergebnisse des Weltcup-Slaloms der Herren in Schladming am Dienstag:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:42,37 51,55 50,82

2. Alexis Pinturault (FRA) 1:42,71 +00,34 51,73 50,98

3. Daniel Yule (SUI) 1:43,20 +00,83 52,16 51,04

4. Clement Noel (FRA) 1:43,36 +00,99 54,01 49,35

5. Simon Maurberger (ITA) 1:43,44 +01,07 53,06 50,38

6. Alex Vinatzer (ITA) 1:43,49 +01,12 52,66 50,83

7. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:43,57 +01,20 52,88 50,69

8. David Ryding (GBR) 1:43,60 +01,23 52,70 50,90

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 1:43,73 +01,36 52,40 51,33

. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:43,73 +01,36 52,84 50,89

11. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:43,87 +01,50 53,99 49,88

12. Julien Lizeroux (FRA) 1:43,89 +01,52 53,25 50,64

13. Linus Straßer (GER) 1:44,07 +01,70 53,24 50,83

14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:44,08 +01,71 52,79 51,29

15. Michael Matt (AUT) 1:44,14 +01,77 53,02 51,12

. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:44,14 +01,77 53,75 50,39

. Alexander Choroschilow (RUS) 1:44,14 +01,77 53,02 51,12

18. Manuel Feller (AUT) 1:44,31 +01,94 53,14 51,17

19. Albert Popow (BUL) 1:44,35 +01,98 53,78 50,57

20. Tommaso Sala (ITA) 1:44,41 +02,04 53,65 50,76

21. Filip Zubcic (CRO) 1:44,43 +02,06 53,43 51,00

22. Timon Haugan (NOR) 1:44,60 +02,23 53,96 50,64

23. Andre Myhrer (SWE) 1:44,68 +02,31 53,34 51,34

24. Loic Meillard (SUI) 1:44,84 +02,47 53,25 51,59

25. Stefan Hadalin (SLO) 1:46,01 +03,64 53,47 52,54

26. Marc Rochat (SUI) 1:46,43 +04,06 53,80 52,63

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Marc Digruber (AUT), Giuliano Razzoli (ITA), Lucas Braathen (NOR), Tanguy Nef (SUI), Sandro Simonet (SUI)

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Fabio Gstrein (AUT), Erik Read (CAN), Stefano Gross (ITA)

Disqualifiziert im 2. Durchgang:

Marco Schwarz (AUT)

Herren – Gesamtwertung nach 25 Rennen:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 841

2. Alexis Pinturault (FRA) 722

3. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 700

4. Matthias Mayer (AUT) 692

5. Beat Feuz (SUI) 577

6. Dominik Paris (ITA) 556

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 538

8. Daniel Yule (SUI) 495

9. Clement Noel (FRA) 450

10. Kjetil Jansrud (NOR) 434

11. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 342

12. Mauro Caviezel (SUI) 319

13. Loic Meillard (SUI) 314

14. Marco Schwarz (AUT) 312

15. Thomas Dreßen (GER) 310

Slalom Herren (8):

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 552

2. Daniel Yule (SUI) 495

3. Clement Noel (FRA) 450

4. Alexis Pinturault (FRA) 286

5. Ramon Zenhäusern (SUI) 278

6. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 257

7. Marco Schwarz (AUT) 242

8. Andre Myhrer (SWE) 205

9. Alex Vinatzer (ITA) 160

10. Linus Straßer (GER) 151

11. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 143

12. Alexander Choroschilow (RUS) 134

13. Michael Matt (AUT) 132

14. David Ryding (GBR) 130

15. Loic Meillard (SUI) 124

Weiter:

23. Fabio Gstrein (AUT) 87

24. Manuel Feller (AUT) 82

30. Christian Hirschbühl (AUT) 60

38. Marc Digruber (AUT) 33

39. Adrian Pertl (AUT) 32

43. Johannes Strolz (AUT) 26

Mannschaft Herren (25):

1. Schweiz 3381

2. Norwegen 3113

3. Frankreich 2979

4. Österreich 2749

5. Italien 1665

6. USA 1021

7. Deutschland 1010

8. Slowenien 556

9. Schweden 490

10. Kroatien 282

11. Kanada 261

12. Russland 231

13. Großbritannien 137

14. Belgien 69

15. Bulgarien 67

16. Tschechien 12

17. Südkorea 10

18. Slowakei 4

19. Liechtenstein 2

20. Finnland 1

Nationencup (46):

1. Schweiz 5492

2. Österreich 5339

3. Italien 4461

4. Norwegen 4199

5. Frankreich 3710

6. USA 2531

7. Deutschland 2084

8. Schweden 1309

9. Slowenien 1038

10. Slowakei 834

11. Kanada 570

12. Tschechien 302

13. Kroatien 287

14. Russland 256

15. Neuseeland 210

16. Großbritannien 174

17. Liechtenstein 156

18. Belgien 69

19. Bulgarien 67

20. Japan 31

21. Serbien 11

22. Südkorea 10

23. Finnland 4

24. Argentinien 3

25. Bosnien-Herzegowina 2

26. Niederlande 1