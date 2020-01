Eduard Müller war Finanzminister in der Übergangsregierung von Brigitte Bierlein. Foto: APA/AFP/Oikonomou

Wien – Nun ist es fix: Eduard Müller, Finanzminister unter Brigitte Bierlein und zuletzt wieder Sektionschef, wird neuer Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA). Der Aufsichtsrat der FMA hat dies am Dienstag per Umlaufbeschluss gebilligt.

Müller wird vorläufig Klauf Kupfmüller nachfolgen, dieser wird Vorstandsvorsitzender der Hypo Oberösterreich. Müller tritt den Posten als FMA-Vorstand mit Februar an, zunächst aber nur bis Ende April. Eine übergangsmäßige Besetzung war notwendig geworden, weil Kupfmüller frühzeitig per Einvernehmen aus seinem Vertrag entlassen wurde. Das Finanzministerium wird den Posten ausschreiben, Müller muss sich bewerben, will er darüber hinaus bleiben. (red, 28.1.2020)