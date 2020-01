Nach der Vorstellung des Logos wird Sony wohl in Bälde die Konsole selbst enthüllen. Foto: Sony

Sony hat in Europa eine Registrierung der PS5-Marke angesucht. Dies bedeutet, dass die Vorstellung der Konsole unmittelbar bevorsteht. Das Gesetz sieht nämlich vor, dass nach Ansuchen einer Marke das Produkt innerhalb der nächsten vier Wochen öffentlich gezeigt wird. Ansonsten läuft das Markenzeichen aus und muss erneut angesucht werden, was mit weiteren Kosten und einem Aufwand einhergeht.

Foto: Screenshot/GameStandard

Ende Februar oder Anfang Februar

Das Logo der Konsole wurde im Rahmen der CES Anfang des Jahres bereits enthüllt. Eine Überraschung gab es dabei nicht. In den vergangenen Wochen wurde viel spekuliert, wann Sony denn endlich die PS5 zeigt. Am 29. Februar findet in der New Yorker Sony Hall ein privater Event statt. Viele User gehen nun davon aus, dass der Konzern dort die neue Spielkonsole zeigen wird. Zuvor gab es Spekulationen darüber, dass die PS5 bereits Anfang Februar gezeigt wird.

Was man zur Playstation 5 weiß

Bislang weiß man zur nächsten Sony-Konsole, dass AMD CPU und GPU liefern und zum ersten Mal eine SSD verbaut ist. Der Hersteller verspricht bis zu 8K-Auflösung, natives Raytracing und 3D-Audio. Der Preis und das Design bleiben eine Unbekannte. Ein Insider sprach im vergangenen November von 500 Dollar. Microsoft hat unterdessen die Xbox Series X gezeigt – nur die Leistungsdaten und den Preis blieb man ebenso schuldig. (red, 29.1.2020)