So soll es aussehen: Das Galaxy Z Flip. Grafik: Samsung / Winfuture

Auch wenn es zur Sinnhaftigkeit- und vor allem: Langlebigkeit – solcher Geräte durchaus kontroverse Meinungen gibt, so ist doch eines klar: Faltbare Smartphones sind derzeit einer der großen Branchentrends. Nach ersten Versuchen im Vorjahr dürften heuer zahlreiche neue Modelle auf den Markt kommen. Ein Unternehmen, dass dabei besonders stark mitmischen will ist Samsung.

Leak

Bereits in wenigen Wochen soll das Galaxy Z Flip präsentiert werden. Was es da zu sehen gibt, dürfte aber – einmal mehr – keine große Überraschung werden, kann doch Winfuture schon jetzt mit offiziellen Produktfotos aufwarten. Diese bestätigen vor allem eines: Im Gegensatz zum Galaxy Fold hat sich Samsung dieses Mal für einen "Clamshell"-Formfaktor entschlossen. Ähnlich wie das neue Motorola Razr ist das neue Gerät also äußerlich eher mit einem alten Klapphandy vergleichbar, womit es auch erheblich kompakter ist als das Galaxy Fold oder auch das Huawei Mate X.

Dies zeigt sich auch an den Abmessungen: Der Bildschirm soll im aufgeklappten Zustand eine Diagonale von 6,7 Zoll aufweisen – dies bei einem Seitenverhältnis von 22:9 und einer Auflösung von 2.636 x 1.080 Pixel. Samsung benutzt dabei eine spezielle Scharnier, die eine stabile Position in den Winkeln zwischen 70 und 110 Grad ergibt. Damit kann dann das Smartphone am Tisch abgestellt und für Videotelefonie-Apps wie Googles Duo genutzt werden, so die Überlegung.

Das Galaxy Z Flip im aufgeklappten Zustand. Grafik: Samsung / Winfuture

Innereien

Der Bericht kann zudem noch mit weiteren Hardwaredetails aufwarten. Als Prozessor wird ein Qualcomm Snapdragon 855+ zum Einsatz kommen, der von 8 GB RAM flankiert wird. Der lokale Speicherplatz soll mit 256 GB ebenfalls üppig ausfallen. Zu sehen sind außerdem zwei Kameras auf der Rückseite, von denen eine als Ultraweitwinkel ausgeführt ist. Beide sollen sie einen 12-Megapixel-Sensor aufweisen, die Hauptkamera ist mit einer Blende von f/1.8 ausgestattet.

Auf den Bildern nur schwer zu erkennen, ist ein weiteres Feature des Galaxy Z Flip: Das faltbare Smartphone weist auf der Außenseite nämlich einen kleinen Zusatzbildschirm auf, der auch im zusammengeklappten Zustand die wichtigsten Informationen anzeigen soll. Dieses ist 1,06 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 300 x 116 Pixel.

Vermischtes

Der Akku des Geräts wird mit 3.300 mAh angegeben, dabei wird auch drahtloses Laden nach dem Qi-Standard unterstützt – wenn auch nur mit 9 Watt. Das Gewicht liegt bei 184 Gramm, im zugeklappten Zustand ist das Smartphone bis zu 17,3 Millimeter dick. Als Betriebssystem kommt Android 10 mit Samsungs One UI 2.0 zum Einsatz.

Die offizielle Präsentation soll am 11. Februar erfolgen, der Marktstart in Europa soll laut dem Bericht bereits wenige Tage später folgen – und zwar am 14. Februar. In welchen Ländern das Galaxy Z Flip schlussendlich erhältlich sein wird, ist derzeit aber noch unklar. Der Preis dürfte auf jedenfalls saftig werden, und bei rund 1.500 Euro starten. (apo, 29.12020)