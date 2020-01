In dieser Galerie: 2 Bilder Richard Lugner mag es spannend. Foto: Deak Marcus E . / Verlagsgruppe Die Ex-Athletin kommt zum Ball. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Baumeister Richard Lugner hat am Mittwoch seinen Stargast für den Wiener Opernball bekanntgegeben: Es ist Lindsey Vonn. Noch im November sagte der 87-Jährige, sein "Supergast" werde es nicht auf den Ball schaffen, er habe keine Zeit. Wer damals absagte, wurde jedoch nicht bekannt.

Am Mittwochvormittag wurde im Kino der Lugner City das Geheimnis gelüftet.

Die 35-Jährige ist die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Sie gewann 82 Weltcuprennen in allen Disziplinen und trat im Februar 2019 bei der Ski-WM in Aare zurück. Nun reiht die ehemalige Athletin sich in eine Liste großer Namen ein: Neben Elle Macpherson beehrten in den vergangenen Jahren unter anderen Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton und Kim Kardashian den Baumeister, der den Auftritt der Stars auch jedes Jahr zur Werbung für sein Einkaufszentrum, die Lugner City, nutzt. (APA, red, 29.1.2020)