Markus Mazuran, Edmund Hochleitner, Markus Noder und Eduard Böhler (von links). Foto: Wien Nord Serviceplan / Haus der Kommunikation

Wien – Die beiden Kommunikationsagenturen Serviceplan Group Austria und Wien Nord gehen künftig gemeinsame Wege: Durch die Fusion zum gemeinsamen "Haus der Kommunikation" soll ein neues Angebot für den österreichischen Markt entstehen, gaben beide Seiten am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasse Kreation und Content, Media und Data, Technologie, Strategie sowie Markenpartnerschaften.

Geführt die fusionierte Agenturgruppe von einer gemeinsamen Holding mit Gesellschaftern beider Agenturgruppen. Als Leiter der Holding fungieren Markus Noder, Geschäftsführer Serviceplan International, und die Wien Nord Geschäftsführer Eduard Böhler, Edmund Hochleitner und Markus Mazuran. Serviceplan hält 51 Prozent der Anteile, 49 Prozent liegen bei den bisherigen Wien Nord Gesellschaftern, zu denen auch Andreas Lierzer zählt. Die Gruppe positioniere sich damit "als schlankes inhabergeführtes Gegenmodell zu den großen internationalen Networks – bei vollem Zugriff auf alle Kompetenzfelder der Serviceplan Gruppe weltweit", heißt es in der Aussendung. Der Zusammenschluss steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Mit der "gebündelten Power" von Wien Nord und Serviceplan im "Haus der Kommunikation" will man "mittelfristig die führende Agenturgruppe im österreichischen Markt werden", so Serviceplan-Group-CEO Florian Haller. Künftiger Sitz der Agenturgruppe ist die Wien Nord Industriehalle in der Gumpendorferstrasse in Wien-Mariahilf. Der vollständige rechtliche Zusammenschluss soll nach Einholung der notwendigen Genehmigungen bis Mitte des Jahres erfolgt sein. Die Agenturen Wien Nord und Serviceplan sollen dann in Zukunft als Wien Nord Serviceplan auftreten. (red, 29.1.2020)