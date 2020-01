Benjamin Netanjahu (li.) sieht in Donald Trump den besten Freund, den Israel im Weißen Haus je hatte. Foto: EPA / Michael Reynolds

Der "Deal des Jahrhunderts" kommt in seiner 181-seitigen Ausarbeitung "Peace to Prosperity" rein optisch nüchterner und seriöser daher, als das Trump'sche Marktgeschrei dazu es erwarten ließ: ein echtes Dokument. Ein analytisches Resümee, eine Interpretation der Kernaussagen, wenn man sie ernst nimmt, lässt einen jedoch ratlos zurück.

In der Praxis gibt es diesen einen großen inhaltlichen Widerspruch: Das Konzept der Zweistaatenlösung, wie sie der Oslo-Friedensprozess 1993 angestoßen hat, mit der Waffenstillstandslinie von 1949 (de facto Grenze bis 1967) als Verhandlungsgrundlage zwischen Israel und Palästinensern, ist tot. Diese Basis "Land für Frieden", die im Prinzip schon vorher, aber seit Oslo explizit für drei US-Präsidenten gegolten hat – Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama –, ist abgeschafft. Und das ist der große Erfolg, mit dem sich Premier Benjamin Netanjahu brüsten kann. Der Weg von "besetzt" über "umstritten" bis zu "israelische Souveränität" über Teile des Westjordanlands ist aus Sicht Israels und der USA vollzogen. Wenn von den Palästinensern heute verlangt wird, sie müssen Israel als jüdischen Staat anerkennen, dann gehören Teile des Westjordanlands – etwa ein Drittel – dazu.

Womit jedoch eigentlich niemand so recht gerechnet hat, ist, dass die US-Regierung gleichzeitig darauf besteht, etwas für die Palästinenser schaffen zu wollen. Und dafür wird sogar das Konzept eines Staates sui generis bemüht, eines, der später kommen soll, mit eingeschränkter Souveränität, unter israelischer Kontrolle. Das Wort "Palästinenserstaat" war für diese US-Regierung ja lange ein Unwort – für die israelische Rechte ist es das noch immer, genauso wie die Idee, die Palästinenser könnten in Ostjerusalem jemals so etwas wie eine nominelle Hauptstadt haben. Und der Korridor, der den Gazastreifen und die Territorien im Westjordanland – "das Westjordanland" kann man dazu nicht mehr sagen – verbinden soll: ein Ärgernis.

Ausgefranstes Territorium

Die vom Weißen Haus gelieferten Karten zeigen jedoch ein potenzielles palästinensisches Staatsgebilde, das einen ausgefransten, löchrigen und fleckigen Teppich inmitten eines großen Zimmers (Israel) zeigt, von dem einige Teilchen völlig abgerissen sind. Ausgefranst ist jedoch auch das israelische Territorium, eine Grenze wie eine Haut, die Blasen wirft und Ausbuchtungen hat, abgesehen von den Enklaven, die sich auf palästinensischem Territorium befinden.

Foto: AFP / The White House

Mit einem Wort: ein Flickwerk, das nicht für die Ewigkeit gemacht aussieht – und beide Seiten werden der Meinung sein, irgendwann könnte es noch zu ihren Gunsten korrigiert werden. Frieden bringt das keinen. Donald Trump will seinen Plan als Verhandlungsgrundlage sehen, aber worüber verhandelt werden sollte, ist unklar. Die Palästinenser werden nicht zustimmen und demnach auch nicht die ihnen zugedachten Landflecken zum Beispiel an der Grenze zu Ägypten in Besitz nehmen oder – höchst problematisch – darüber nachdenken, ob sie von Arabern besiedelte Teile Kernisraels an ihren Pseudostaat anschließen wollen.

In der Praxis, am Boden, ändert sich erst einmal gar nichts. Die israelischen Fahnen wehen längst dort. Wenn Netanjahu seine Ankündigung ernst meint, wird jedoch der Status des Gebiets, auf dem im Westjordanland Siedler leben, sowie des Großteils des Jordantals zumindest für Israel und die USA ein neuer sein: Die Annexion der Gebiete könnte laut Netanjahu ja bereits nächste Woche erfolgen.

Alles perfekt für Israel?

Der Rest der internationalen Gemeinschaft wird damit genauso umgehen wie mit der US-Anerkennung der israelischen Souveränität über Ostjerusalem und über den Golan: es, bis auf wenige Ausnahmen, ignorieren. Eine höfliche diplomatische Sprachregelung – die man etwa sogar von den Vereinigten Arabischen Emiraten hört, Saudi-Arabien ist etwas verhaltener – lautet, dass der Trump-Plan ein neuer Anstoß für Verhandlungen ist. Abzusehen sind Verhandlungen damit aber nicht, und somit kein künftiger Pseudo-Palästinenserstaat. Perfekt für Israel? Das sollte man hinterfragen: Der Zug fährt in Richtung binationaler Staat. Das wollen auch immer mehr junge Palästinenser und Palästinenserinnen so – natürlich mit den gleichen politischen Rechten für alle. Und sie irgendwie loszuwerden, zum Beispiel Richtung Jordanien: Da spielt nicht einmal ein Donald Trump mit. (Gudrun Harrer, 29.1.2020)