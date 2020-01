Michael Müller (rechts) will im Mai der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (links) und Fraktionschef Raed Saleh den Landesvorsitz überlassen. Foto: imago images/IPON

Berlin – Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zieht sich vom Landesvorsitz der SPD zurück. Dies bestätigte am Mittwoch eine Sprecherin der Landespartei. Müller ist seit 2016 Landesvorsitzender der Berliner SPD. Laut Medienberichten will er bis auf weiteres Regierender Bürgermeister bleiben.

Die SPD wollte sich nicht dazu äußern, ob Müller damit den Weg für eine Kandidatur der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey für das Bürgermeisteramt bei der Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 freimache.

Hoffnungsträgerin Giffey

Zuvor hatte der "Tagesspiegel" berichtet, Müller werde beim Landesparteitag im Mai nicht mehr für den Vorsitz antreten. Neue Parteivorsitzende sollten Giffey und Fraktionschef Raed Saleh werden. Die SPD-Sprecherin kündigte für den Nachmittag eine Pressekonferenz an.

Giffey war bis vor zwei Jahren noch Bezirksbürgermeisterin in Berlin. In Teilen der Berliner SPD wird die populäre Pragmatikerin als Hoffnungsträgerin gesehen, die Sozialdemokraten wieder stärker zu machen. In Umfragen war die Berliner SPD mit etwa 15 Prozent zuletzt nur noch viertstärkste Partei hinter Grünen, Linken und CDU. (APA, 29.1.2020)