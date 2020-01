Das Herumdoktern am österreichischen Schulsystem geht auch unter Schwarz-Grün weiter. Foto: Imago / Ute Grabowsky / photothek.net

Wien – Die flächendeckende Einführung der Neuen Oberstufe (Nost) an den Allgemeinbildenden (AHS) und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) soll neuerlich um ein Jahr verschoben werden. Statt mit dem Schuljahr 2021/22 sei nun 2022/23 als Starttermin geplant, bestätigte das Bildungsministerium einen Bericht der "Presse".

Eigentlich sollte die Nost bereits 2017/18 flächendeckend eingeführt werden, die ersten Probeläufe gibt es seit 2013/14. Allerdings wurde der Start – auch auf Druck von Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern – immer wieder verschoben. Sie hatten die damalige Bildungsministerin Iris Rauskala im Dezember um Verschiebung gebeten. Nun begründete das Ministerium die weitere Verschiebung um ein Jahr mit Verzögerungen aufgrund der Übergangsregierung.

Semesterprüfung statt Sitzenbleiben

Bei der Nost wird ab der 2. Klasse der berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) bzw. der 6. Klasse AHS der Lehrstoff in je ein Semester umfassende Module unterteilt. Bei einer negativen Note in einem Fach muss nicht die ganze Klasse wiederholt, sondern nur das jeweilige Modul in einer "Semesterprüfung" positiv abgeschlossen werden. Bis zur Matura müssen aber alle "Nicht Genügend" ausgebessert sein – andernfalls dürfen die betroffenen Schüler nicht zur Reifeprüfung antreten.

Zwei Systeme

Auf freiwilliger Basis haben bisher rund ein Zehntel der knapp 350 AHS- bzw. die Hälfte der 365 BMHS-Standorte auf die Nost umgestellt. Vor der flächendeckenden Ausrollung wird evaluiert – dabei könnte auch eine Absage als Ergebnis herauskommen. Eine Entscheidung dürfte nicht ganz einfach werden: Einerseits kritisieren etwa Lehrer- und Schülervertreter die derzeitige Konstruktion, etwa den Aufwand durch die zahlreichen Semesterprüfungen zur Ausbesserung von Fünfern. Auf der anderen Seite wollen jene Schulen, die bereits umgestellt haben, nicht mehr ins alte System zurück: Die gesetzliche Ausstiegsmöglichkeit wurde kaum wahrgenommen.

Die nunmehrige Verschiebung erfolge aufgrund des Fristenlaufs: Demnächst müssen sich die Schüler für den Übertritt in eine AHS-Oberstufe bzw. eine BMHS für das kommende Schuljahr 2020/21 anmelden. Dabei sollen die Oberstufen-Schüler in spe wissen, unter welchen konkreten Rahmenbedingungen sie ab dem zweiten Jahr lernen werden. (APA, 29.1.2020)