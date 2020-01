Noch ist das Nashornbaby namenlos. Foto: APA/ZOO SCHMIDING

Krenglbach – Das dritte Nashornbaby innerhalb von vier Monaten ist in der Nacht auf Dienstag im Zoo Schmiding in Krenglbach (Bezirk Wels-Land) zur Welt gekommen. Es war das erste Kind für Mutter Renette und ist ein – noch namenloses – Weibchen. Damit gesellt sich nun eine Dame zu den beiden kleinen Bullen Nio und Taio, die im Oktober geboren wurden.

Das Baby kam laut dem Schmidinger Zoo in der Nacht auf Dienstag um 3.37 Uhr zur Welt, wie es in einer Presseaussendung heißt. Zuvor beobachteten Mitarbeiter das trächtige Nashorn via Kamera, bis es durch eindeutige Signale ankündigte, dass es so weit sei: "Unruhig marschierte Renette Runde um Runde in ihrer Box, legte dabei immer wieder einmal den für diese Situation typischen Rückwärtsgang ein um wenige Schritte später wieder vorwärts zu gehen, rollte ihren Schweif auf oder schaukelte vorsichtig das Becken hin und her", heißt es in der Aussendung.

50 Kilo schwer und 50 Zentimeter lang

Besucher müssen sich allerdings noch etwas gedulden, bis sie Renette und ihr Baby oder das junge Nashorn-Trio bewundern können. Mutter und Kind bleiben in den kommenden Tagen noch im Stall, damit diese ihre Bindung festigen können und um das Baby bei den winterlichen Temperaturen nicht zu gefährden, kündigte der Zoo an. Die kleine Breitmaulnashorndame wog bei der Geburt 50 Kilo und brachte es auf eine Höhe von 50 Zentimeter. Die Tragezeit bei diesen Tieren liegt bei 18 Monaten und ist damit eine der längsten im Tierreich. (APA, 29.1.2020)