Carlo Chatrian, der neue künstlerische Leiter der Berlinale, und Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek bei der Präsentation des diesjährigen Programms. APA/AFP/ODD ANDERSEN

Bei der 70. Berlinale von 20. Februar bis 1. März gehen 18 Filme aus aller Welt ins Rennen um die Preise, darunter neue Werke von Sally Potter, Abel Ferrara und Christian Petzold. Hier die Übersicht:





Berlin Alexanderplatz von Burhan Qurban

DAU. Natasha von Ilya Khrzhanovskiy, Jekaterina Oertel

Domangchin yeoja (The Woman Who Ran) von Hong Sangsoo

Effacer l'historique (Delete History) von Benoît Delépine, Gustave Kervern

El prófugo (The Intruder) von Natalia Meta

Favolacce (Bad Tales) von Damiano & Fabio D‘Innocenzo

First Cow von Kelly Reichardt

Irradiés (Irradiated) von Rithy Panh

Le sel des larmes (The Salt of Tears) von Philippe Garrel

Never Rarely Sometimes Always von Eliza Hittman

Rizi (Days) von Tsai Ming-Liang

The Roads Not Taken von Sally Potter

Schwesterlein (My Little Sister) von Stéphanie Chuat, Véronique Reymond

Sheytan vojud nadarad (There Is No Evil) von Mohammad Rasoulof

Siberia von Abel Ferrara

Todos os mortos (All the Dead Ones) von Caetano Gotardo, Marco Dutra

Undine von Christian Petzold

Volevo nascondermi (Hidden Away) von Giorgio Diritti





Weitere Filme laufen in der Sektion Berlinale Special und Berlinale Special Gala. (APA, 29. 1. 2020)