Pro

von Oona Kroisleitner

So ein Ball bedarf reichlicher Vorbereitung: Die Haare gehören hochfrisiert, das vom Alltagstrott verbleichte Gesicht aufgehübscht – ja, auch bei den Buben. Dann quetscht man sich in die seit dem letzten Ball etwas enger sitzende Robe oder schnürt sich in den beklemmenden Frack. Das dauert. Dass da das Abendessen zu kurz kommt oder aus Eitelkeit gar darauf verzichtet wird, ist vorprogrammiert. Dann der Ball selbst. Eine recht spießige Angelegenheit.

Man drängt sich durch überfüllte Gänge, steht stundenlang an der Bar, um sich der Stimmung zuliebe mit überteuerten Getränken zuzuschütten. Kommt doch der Hunger, isst man Dinge, die in Form von Häppchen daherkommen, man will sich schließlich nicht anpatzen. Doch ist das meist weniger nahrhaft als hübsch. Um auf dem Heimweg nicht aus Lack- oder Stöckelschuhen zu fallen, muss dann was her. Was Deftiges und Geiles. Es drängt sich der Weg zum Würstelstand auf. Wer kann da schon standhaft bleiben?