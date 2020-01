In Gaza werden wieder einmal Autoreifen verbrannt. Foto: APA/AFP/Khatib

In Washington wurden Hände geschüttelt, in Ramallah brannte die Straße: Der "Deal des Jahrhunderts" hat unter jenen, denen er Frieden bringen soll, höchst unterschiedliche Reaktionen provoziert. Am Dienstag hatte US-Präsident Donald Trump in Washington seinen persönlichen Lösungsvorschlag für den israelisch-palästinensischen Konflikt vorgestellt. Anschließend trat Israels Premier Benjamin Netanjahu ans Mikrofon. "Ein großartiger Plan für Israel", lobte er unter heftigem Beifall seiner Zuhörer, "ein großartiger Plan für den Frieden."

Ebenso leidenschaftlich, wie Netanjahu den Plan begrüßte, tat die Palästinenserführung ihre Empörung kund: "Nach dem Unsinn, den wir heute gehört haben, sagen wir tausendmal Nein", rief Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in einer Rede am Dienstagabend. Saeb Erekat, der Chefunterhändler der Palästinenser, schrieb auf Twitter, das "sogenannte amerikanische Friedensteam" habe lediglich Netanjahus Ideen kopiert. "Der US-Plan erkennt Israels illegale Kolonisierung und Annexion besetzter Gebiete an, die dem Staat Palästina gehören." Ein Sprecher der islamistischen Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Plan sei "aggressiv und wird viel Wut auslösen". Tausende Palästinenser protestierten Dienstagabend im Westjordanland und in Gaza, zündeten Autoreifen an und verbrannten Fotos von Trump und Netanjahu.

Souveränität über Siedlungen

Trumps Plan gesteht Israel Souveränität über seine umstrittenen Siedlungen im Westjordanland zu, während die Palästinenser zunächst eingeschränkte Autonomie über rund 70 Prozent des Westjordanlands und Teile Ostjerusalems erhalten würden, die unter bestimmten Bedingungen zur Staatlichkeit hochgestuft werden soll – ein scharfer Bruch mit früheren Lösungsvorschlägen, die sich an der sogenannten 1967er-Linie, der De-facto-Grenze vor dem Sechstagekrieg, orientiert hatten.

Jordaniens Außenminister Ayman Safadi warnte vor "gefährlichen Konsequenzen unilateraler israelischer Schritte wie etwa der Annexion palästinensischer Gebiete". In Amman, der jordanischen Hauptstadt, protestierten am Dienstagabend Hunderte vor der US-Botschaft. Laut dem jordanischen Staatsfernsehen hatte das Königreich Trumps Einladung, an der Pressekonferenz am Dienstag teilzunehmen, abgelehnt.

Ägypten prüft Vorschlag

Andere arabische Staaten halten sich auffällig bedeckt. Ägyptens Außenministerium forderte dazu auf, den Vorschlag sorgfältig zu prüfen. Saudi-Arabien wiederum ließ verlauten, "wir ermutigen zum Beginn direkter Verhandlungen zwischen der palästinensischen und der israelischen Seite unter amerikanischer Schirmherrschaft". Und die Golfstaaten Oman, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) hatten sogar ihre Botschafter zur Pressekonferenz von Trump und Netanjahu entsandt. Der Botschafter der VAE nannte den Plan anschließend "einen wichtigen Ausgangspunkt für die Wiederaufnahme der Verhandlungen". Der Kampf der Palästinenser um Staatlichkeit, den arabische Machthaber sich früher gern zu Profilierungszwecken zu Eigen machten, hat in den Palästen und Regierungssitzen der Region stark an Stellenwert verloren.

Lob und Kritik

In Israel scheiden sich die Meinungen entlang politischer Lagergrenzen: Während der Oppositionsführer Benny Gantz, Vorsitzender der zentristischen Blau-Weiß-Partei, den Plan als "historischen Meilenstein" lobte, schrieb Tamar Zandberg von der linken Meretz-Partei auf Twitter, "die unilaterale Annexion israelischer Siedlungen würde die Zukunft Israels gefährden, uns in die unmittelbare Gefahr von Gewalt begeben und de facto die Zweistaatenlösung begraben". Auch der frühere Premierminister Ehud Olmert kritisierte Trumps Plan scharf: In einem Radiointerview sagte er am Mittwochmorgen, der Plan würde den Palästinensern dauerhaft weniger Rechte einräumen als den Israelis und sei deshalb moralisch und praktisch unhaltbar.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums wiederum warnten Vertreter der Siedlerbewegung vor der Gründung eines Palästinenserstaats. "Der gefährliche Teil des Plans, die Gründung oder Anerkennung eines palästinensischen Staates, wird nicht Wirklichkeit werden", twitterte die Politikerin Ayelet Shaked von der Partei "Neue Rechte". Und ihr Parteifreund, Verteidigungsminister Naftali Bennett – stets darauf bedacht, den Premier von rechts zu überholen –, drängte Netanjahu, die Siedlungen im Westjordanland sofort zu annektieren, anstatt bis zur Wahl Anfang März zu warten: "Wenn die Geschichte an die Tür klopft, wartet man nicht bis nach der Wahl", sagte er in einer Videoansprache. "Nimm alles, jetzt."

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen, hat den Nahost-Vorstoß von US-Präsident Trump hingegen scharf kritisiert. Der Plan enthalte völkerrechtswidrige Elemente, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch.

(Mareike Enghusen aus Tel Aviv, 29.1.2020)