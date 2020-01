Nirgends in der EU ist der Anteil an Bioflächen größer als in Österreich. Foto: Evelina Apfel

Wien/Luxemburg – Die Bioflächen in der Landwirtschaft der EU haben sich 2018 auf 13,4 Millionen Hektar belaufen. Das entsprach 7,5 Prozent aller agrarisch genutzten Flächen. Gegenüber dem Jahr 2012 entsprach dies immerhin einem Plus von gut einem Drittel, berichtete die EU-Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch. Demnach gab es 2018 in Österreich mit 24,1 Prozent den höchsten Anteil von Bio-Flächen.

Estland zweiter

Dahinter folgten Estland mit 20,6 Prozent und Schweden mit 20,3 Prozent. Mehr als zehn Prozent der Flächen biologisch bewirtschaftet wurden in der EU weiters in Italien (15,2 Prozent), Tschechien (14,8 Prozent), Lettland (14,5 Prozent), Finnland (13,1 Prozent) und Slowenien (10,0 Prozent). (APA, 29.1.2020)