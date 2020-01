Foto: APA/AFP/KARIM JAAFAR

Brisbane – Chinas Frauen-Fußballnationalmannschaft ist bei der Ankunft in Australien für die bevorstehenden Spiele zur Olympia-Qualifikation unter Quarantäne gestellt worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, soll sich das Team bis zum 5. Februar in seinem Stadt-Hotel in Brisbane aufhalten. Die Delegation landete am Dienstag (Ortszeit) in Australien, sie war in Shanghai losgeflogen.

Am 22. Jänner soll sich die Auswahl noch in Wuhan aufgehalten haben – die zentralchinesische Elf-Millionen-Metropole gilt als Ausgangspunkt des neuen Coronavirus, der bereits über 130 Menschenleben forderte. Nach Aussagen der zuständigen Gesundheitsverantwortlichen von Queensland sollen 32 Personen – Trainer und Spielerinnen – erst vor einer Woche durch das vom Virus stark betroffene Gebiet gereist sein. Symptome sollen bei bisher keiner Person aus der Delegation festgestellt worden sein.

Die Qualifikationsspiele vom 3. bis 9. Februar hätten eigentlich in Wuhan, dann Nanjing stattfinden sollen. Von dort wurden sie nach Sydney verlegt. Neben China treten Australien, Taiwan und Thailand an. (APA/dpa, 29.1.2020)

Abgesagte und verschobene Sportevents:

Ski alpin: Der alpine Ski-Weltcup der Herren auf den Olympiastrecken in Yanqing am 15./16. Februar ist abgesagt worden. Geplant waren Abfahrt und Super-G. Die Entscheidung trafen Ski-Weltverband (FIS), chinesischer Skiverband und die lokalen Organisatoren gemeinsam.

Basketball: Der Weltverband FIBA verlegte das Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen von Foshan nach Belgrad (6.-9.2.). Teilnehmende Nationen sind China, Großbritannien, Spanien und Südkorea.

Radsport: Die von 23. Februar bis 1. März geplante Hainan-Radrundfahrt im Süden Chinas wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie der Weltverband UCI bekanntgab.

Tennis: Der Internationale Tennisverband (ITF) übersiedelt nach "nach Rücksprache mit unabhängigen Sicherheitsberatern" das Anfang Februar geplante Fed-Cup-Event der Asien/Ozeanien-Gruppe von Dongaguan nach Nur-Sultan in Kasachstan.

Tennis: Die ATP sagte vier unterklassige Challenger-Turniere in Qujing, Zhuhai, Shenzhen und Zhangjiagang ab, sie waren alle für März geplant.

Boxen: Laut Internationalem Olympische Komitee (IOC) wurde das von 3. bis 14. Februar in Wuhan geplant gewesene Box-Qualifikationsturnier für die Sommerspiele in Tokio in die jordanische Hauptstadt Amman verlegt (3.-11. März).

Fußball: Das Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen mit China, Taiwan, Thailand und Australien von 3. bis 9. Februar in Nanjing wurde nach Sydney verlegt, verlautbarte Asiens Fußballverband (AFC).

Fußball: Der Supercup zwischen Meister Guangzhou Evergrande und Cupsieger Shanghai Greenland Shenhua am 5. Februar in Suzhou wurde vertagt.

Fußball: Asiens Fußballverband änderte die Spielansetzungen in der Champions-League-Gruppenphase. Die Heimspiele der vier chinesischen Clubs Shanghai SIPG, wo Marko Arnautovic unter Vertrag ist, von Peking Guoan FC, Shanghai Shenhua und Guangzhou Evergrande, im Februar und März werden neu angesetzt, die Clubs treten nun zunächst auswärts an.

Hockey: Der Internationale Hockeyverband (FIH) sagte die am 8. und 9. Februar geplanten Pro-League-Spiele zwischen den Frauen-Nationalmannschaften von China und Belgien in Changzhou ab.

Schwimmen: Das World-Series-Event der Wasserspringer, das von 7. bis 9. März in Peking angesetzt war, wurde abgesagt. Dies bestätigte Cornel Marculescu, der Präsident des Schwimm-Weltverbandes (FINA).

X Games: Die von 21. bis 23. Februar erstmals in China geplanten X-Games in Chongli in der Provinz Hebei wurden verschoben.

Nationale Winterspiele: Die nationalen Winterspiele in der Inneren Mongolei, die als Vorbereitung für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking dienen sollten, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben.

Auswahl an Events bis Ende April:

Leichtathletik: Von 13. bis 15. März soll in Nanjing die Leichtathletik-Hallen-WM in Szene gehen.

Formel E: Am 21. März ist das Rennen in Sanya geplant.

Ringen: Das Asien-Olympia-Qualifikationsturnier ist von 27. bis 29. März in Xi'an geplant.

Klettern: Die Sportkletterer betreiten von 18. bis 19. April den Weltcup in Wujiang.

Formel 1: Am 19. April soll in Shanghai der Grand Prix von China in Szene gehen.

Sportkonferenz: Der Kongress der Vereinigung Internationaler Sportverbände (SportAccord) ist von 19. bis 24. April in Peking vorgesehen.

Schwimmen: Von 23. bis 25. April soll in Suzhou die World Series im Synchronschwimmen stattfinden.

Golf: Die European Tour schlägt von 23. bis 26. April in Shenzhen ab.

Beach-Volleyball: Von 22. bis 26. April bzw. 29. April bis 3. Mai sind World-Tour-Turniere in Yangzhou und Siming geplant.