Malta und Griechenland

Von Valletta aus sticht der 115 Meter lange Segler Star Flyer in Richtung Griechenland in See. Nach einem Zwischenstopp in Syrakus auf Sizilien genießen Reisende am folgenden Seetag die Annehmlichkeiten der modernen Segelyacht. Dazu gehören geräumige Kabinen, zwei Swimmingpools und zwei Bars. Nach einem Aufenthalt in Pylos und Zwischenstopps auf den Peloponnes erreicht die Star Flyer den Hafen von Piräus/Athen, wo die Reise endet.