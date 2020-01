13 der 28 Kinder in der Volksschule Pillberg sind an Influenza erkrankt. Bereits am Dienstag wurden zwei weitere Schulen geschlossen

Am Dienstag wurden bereits die Volksschulen Vomperbach und Schönberg wegen Grippe geschlossen. Foto: Sharon

Pill – In Tirol hat eine dritte Volksschule wegen Grippe geschlossen werden müssen. In der Volksschule Pillberg im Bezirk Schwaz wird ab Donnerstag bis einschließlich Montag kein Unterricht stattfinden, teilte das Land am Mittwoch mit. 13 der insgesamt 28 Schüler waren an Influenza erkrankt. Am Dienstag mussten bereits die Volksschulen Vomperbach und Schönberg wegen Grippe schließen.

Schutzimpfung möglich

Aufgrund der nun bereits dritten Schulschließung innerhalb von zwei Tagen verwies die Impfexpertin der Landessanitätsdirektion Anita Luckner-Hornischer einmal mehr auf die Möglichkeit einer Schutzimpfung. "Für den bestmöglichen Schutz vor Influenza sollte auch jetzt noch eine Grippe-Impfung in Anspruch genommen werden. Die derzeit grassierende Grippewelle kann sich vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen schnell verbreiten, wie sich aktuell am Beispiel der Volksschulen Vomperbach, Schönberg und Pillberg zeigt", erklärte Luckner-Hornischer. (APA, 29.1.2020)