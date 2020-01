Lime erkennt, ob Nutzer auf Straße oder Gehsteig fahren. Foto: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

In vielen Städten ist es mittlerweile verboten, mit einem E-Scooter auf dem Gehsteig zu fahren. Dass sich nicht alle daran halten, kann man täglich beobachten. Hersteller Lime will sich dieses Problems nun aktiver annehmen und Nutzer in Zukunft ermahnen, Straße oder Fahrradweg zu benutzen. Dazu wurde ein Pilotversuch in San José gestartet.

Künstliche Intelligenz erkennt Boden

Nach eigenen Angaben kann Lime erkennen, ob ein Scooter auf dem Gehsteig gefahren wird. Dazu werden von Lime Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten bei jeder Scooter-Fahr in der Innenstadt von San José gemessen. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz können basierend auf diesen Daten bestimmte Vibrationen erkannt werden, die durch die Beschaffenheit des Bodenbelags entstehen. Die Erkennungsrate liegt laut dem Hersteller bei 95 Prozent.

Stellt das System nach einer Fahrt fest, dass mehr als die Hälfte auf einem Gehweg zurückgelegt wurde, erhalten die Nutzer eine Push-Nachricht auf ihr Smartphone. Nutzer werden darin gebeten, Rücksicht auf andere zu nehmen und in Zukunft auf der Straße zu fahren. Ob und wann das System auf weitere Städte ausgeweitet wird, ist noch nicht bekannt. Auch ins unklar, ob sich daraus in Zukunft auch Sanktionen für Nutzer ergeben könnten. (red, 29.1.2020)