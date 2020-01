Bernhard Pörksen (50) ist Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. In Kürze erscheint sein neues Buch mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun: "Die Kunst des Miteinander Lebens. Über Dialog in der Gesellschaft" (Hanser-Verlag). im 2018 erschienenen, überaus lesenswerten Buch "Die große Gereiztheit" weist er (Untertitel) "Wege aus der kollektiven Erregung" in der digitalen Welt.