Google stellt solche neuen Features gerne zunächst exklusiv für seine Pixel-Smartphones (im Bild das Pixel 4) vor, üblicherweise werden sie danach aber auch für andere Geräte veröffentlicht. Foto: APA/AFP/JOHANNES EISELE

Nicht nur für Journalisten ergibt es ab und an Sinn ein Telefongespräch aufzuzeichnen. Also will Google diese Funktion offenbar zu einem fixen Bestandteil viele Android-Smartphones machen – und das Ganze auch gleich mit zusätzlichen Funktionen zu garnieren. Bei XDA Developers hat man schon vor einigen Wochen erste Hinweise auf neue Möglichkeiten zur Anrufaufzeichnung gefunden. Nun konnte man das Ganze in der Google Phone-App auch direkt aktivieren. Und dadurch offenbaren sich neue Details.



So erfolgt vor jeder Aufnahme eine verpflichtende Durchsage, in der alle Beteiligten über den Mitschnitt informiert werden. Damit soll verhindert werden, dass dieses Feature zum Ausspionieren benutzt wird, was zudem in vielen Ländern auch illegal wäre.

Abschrift

Noch interessanter ist aber wohl eine zweite Entdeckung: Sollen doch sämtliche Gespräche automatisch transkribiert werden, es wird also zusätzlich zu einer Audio-Datei auch eine Textversion abgespeichert. Das erinnert an den Google Recorder, eine eigene App zur Sprachaufzeichnung, die bei Googles Pixel 4 mitgeliefert wird, und bei der die Auswertung komplett lokal erfolgt – also ohne die Audio-Daten hochladen zu müssen.

Abwarten

Offen bleibt vorerst, wann dieses neue Feature offiziell enthüllt wird. Denkbar wäre etwa der Launch im Rahmen jener "Feature Drops", die Google nur regelmäßig für seine Pixel-Smartphones vornehmen will. Oder aber das Unternehmen wartet damit bis zu seiner Entwicklerkonferenz I/O, die dieses Jahr Mitte Mai stattfindet. (apo, 29.1.2020)