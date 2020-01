User sind mit "Warcraft 3: Reforged" unzufrieden und haben es kurzerhand umgetauft. Foto: Reddit-User "John_FullSauce"

Warcraft 3: Reforged ist seit Mittwoch verfügbar und lässt Fans bereits jetzt auf die Barrikaden steigen. Auf Reddit und Metacritic wird das Remake des RTS-Klassikers mit schlechten Wertungen verrissen. Der Tenor der Spieler reicht von einer "Enttäuschung" bis hin zu einem "Debakel". Kritik gibt es auch an dem Unterschied zwischen der Blizzcon-Demo und dem fertigen Produkt. So ist die Rede von einem drastischen Downgrade.

GyLala

User wollen ihr Geld zurück

Beschwerden gibt es auf Reddit und Metacritic hauptsächlich im Zusammenhang mit der Performance, dem User Interface, dem Mangel an versprochenen Features und dem Umstand, dass gezeigte Zwischensequenzen nun doch nicht im Spiel gelandet sind. Die Demo der Blizzcon 2018 soll besser gewesen sein als das nun veröffentlichte Produkt – so der Vorwurf der wütenden Nutzer. Auf Reddit wird bereits darüber diskutiert, wie man am besten sein Geld zurückbekommt.

"Fühle mich verraten"

In den sozialen Netzwerken macht bereits ein Bild die Runde, in dem das Spiel als "Warcraft Refunded" bezeichnet wird. Im Subreddit zu dem Spiel gibt es etliche Postings, in den sich User beschweren, dass sie sich verraten fühlen. "Ich habe wirklich versucht, das Spiel zu mögen. Ich hatte große Hoffnungen und fühle mich nun beschämt. Wieso habe ich Blizzard so leichtfertig mein Geld gegeben? Ich brauche das Geld nicht, will es aber trotzdem nicht für so einen Müll ausgegeben haben", ärgert sich ein Nutzer, der viel Zustimmung erhält.

Als Fanservice vorgesehen

Mit Warcraft 3: Reforged wollte der US-Konzern eigentlich einen Fanservice bieten. Noch heute gilt das Original aus dem Jahr 2003 als eines der besten Echtzeitstrategiespiele aller Zeiten, das einen großen Einfluss auf weitere Ableger hatte. Die Reforged-Version sollte eine bessere Grafik, besseres Modding, eine überarbeitete Kampagne, Balance-Änderungen und einen verbesserten Multiplayer bringen.

FollowGrubby

Release kurzfristig verschoben

Bei der Entwicklung kam es offenbar zu Problemen. So hätte das Spiel bereits im vergangenen Jahr erscheinen sollen. Blizzard entschied sich aber recht kurzfristig dafür, Warcraft 3: Reforged zu verschieben. Als Grund hierfür wurde genannt, dass man noch ein bisschen mehr Zeit für die Entwicklung benötige. Angesichts des finalen Produkts herrscht bei Spielern Unverständnis, was denn nun so lange gedauert hat. (red, 30.1.2020)