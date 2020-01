Melbourne – Was war das für eine Partie? Dominic Thiem hat am Mittwoch wieder einen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt. Der 26-jährige Niederösterreicher besiegte den Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal in seinem ersten Viertelfinale bei den Australian Open mit 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(6). Er steht als zweiter Österreicher nach Thomas Muster im Melbourne-Halbfinale. In diesem trifft Thiem am Freitag auf den Deutschen Alexander Zverev, der zuvor Stan Wawrinka (SUI) ebenfalls in vier Sätzen 1:6, 6:3, 6:4, 6:2 bezwang.

Ganz großes Tennis von Dominic Thiem. Foto: APA/AFP/GREG WOOD

Für Thiem ist es die erste Vorschlussrunde bei einem Major-Turnier abseits der French Open (zuletzt vier Mal en suite) und das insgesamt fünfte Grand-Slam-Semifinale. Thiem feierte zudem den vierten Sieg über eine aktuelle Nummer 1 der Welt bzw. den fünften Erfolg im 14. Duell mit Nadal. Der Schützling von Nicolás Massú hat Nadal im sechsten Duell auf Grand-Slam-Ebene erstmals bezwungen.

Sowohl Thiem als auch Nadal zeigten fast über das ganze Match fantastischen Tennis, das Momentum schob sich auf dem Scoreboard und in den Ballwechseln immer wieder hin und her. Nachdem Thiem in den ersten beiden Sätzen bereits ein Break zurückgelegen war, schaffte er jeweils ein Comeback und behielt in den Tiebreaks die Oberhand. Im dritten Satz schlug Nadal zurück und schaffte mit 6:4 den Satzgewinn. Dramatisch wurde es im vierten Satz: Thiem zog früh mit einem Break zum 2:1 weg, hielt bis zum Stand von 5:4 seinen Aufschlag und kassierte beim Ausservieren aufs Match doch noch den Ausgleich. Im Tiebreak nutze der Österreicher seinen dritten Matchball: Nadal setzte eine Vorhand ins Netz.

Thiem trat damit 23 Jahre später in die Fußstapfen von Muster, der 1989 und zuletzt 1997 im Halbfinale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres gestanden war. Er überbot den Steirer allerdings mit nunmehr fünf Major-Semifinali (Muster vier).

Gegen Zverev hat Thiem eine 6:2-Bilanz. Der 16-fache Turniersieger spielt gegen den Deutschen um sein drittes Major-Endspiel nach zuletzt zwei French-Open-Finali 2018 und 2019. Für das Halbfinale kassierte Thiem 1,04 Mio. Australische Dollar (638.428,48 Euro) brutto und 720 ATP-Zähler. (APA, red, 29.1.2020)