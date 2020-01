Heimische RTR lässt Vorschläge in eigene Risikoanalysen einfließen

Köstinger begrüßt europäische Leitlinien für den 5G-Netzausbau. Foto: APA

Die für Telekomagenden zuständige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) begrüßt, dass die Europäische Kommission Vorschläge zur Erhöhung der Sicherheitsstandards im 5G-Netz gemacht hat.

Es sei sinnvoll, wenn es zudem gemeinsame Leitlinien im Rahmen der EU gebe, deren Einhaltung auch überprüft werde, reagierte Köstinger auf den heutigen Kommissionsvorschlag für 5G.

RTR wird Empfehlungen ausarbeiten

"Die zuständige Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) wird diese Vorschläge in die eigenen Risikoanalysen einfließen lassen und Empfehlungen aussprechen", so die Politikerin in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. "Bei den zukünftigen 5G-Netzen müssen aufgrund der erhöhten Sensibilität, sowohl Netzbetreiber als auch Zulieferer höchste Sicherheitsstandards erfüllen." (APA, 29.01.2020)