Inhaltlich sickerte wenig Konkretes durch, dafür gab es Atmosphärisches: Kurz und Kogler betonten, dass die Stimmung zwischen ihnen bestens sei. Foto: Christian Fischer

Mit Bussen statt mit Limousinen sind die Mitglieder der Bundesregierung am Mittwochvormittag zum Tagungsort nach Krems gereist. Zentraler Punkt ihrer Zusammenkunft ist die Steuerreform, bei der es um die Tarifentlastung sowie die Ökologisierung des Steuersystems gehen soll, erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor Beginn der Gespräche.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach von einer "Umsteuerung", die man anstrebe. Die Reform müsse "wirtschaftlich vernünftig, ökologisch nachhaltig und sozial gerecht" sein. "Die Steuerbelastung im Ganzen soll sinken, bei all diesen Schritten soll unterm Strich die Abgabenquote gesunken sein", so Kogler. Konkretes blieb man am Mittwoch noch schuldig. Der Vizekanzler gestand ein, dass diese "Übung" nicht leicht sein werde. Jetzt gehe es darum, die "Schrittfolge" zu vereinbaren.

Ökosoziale Steuerreform

Kanzler Kurz verwies darauf, dass bereits im Regierungsprogramm sechs "definierte Ökologisierungsschritte" sowie die "Taskforce" für eine ökosoziale Steuerreform ab dem Jahr 2022 vereinbart wurden. Erste konkrete Punkte sollen spätestens am Donnerstag vorliegen, dann soll ein grobes Konzept auch bereits vom Ministerrat abgesegnet werden.

Beide Parteichefs betonten, dass die Stimmung zwischen ihnen bestens sei, bei allen unterschiedlichen Standpunkten: "Ich habe das Gefühl, die handelnden Akteure kennen und schätzen sich, es wird auch hervorragend zusammengearbeitet", sagte Kurz. Auf die Frage, ob den Grünen neben der ÖVP genügend Platz zum Atmen bleibe, sagte Kogler, er selbst brauche "nicht mehr Platz": "Ich habe auch trotz der CO2-Belastung genügend Sauerstoff zum Atmen." (red, APA, 29.1.2020)