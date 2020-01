"Authentischer Blick in Österreichs Lebenswelten" dienstags um 21.05 in ORF 1 – Sendungsverantwortung liegt bei Peter Liska

Thekla bei einem Würgegriff: In der ersten Ausgabe von "Das Leben ist schön" am 4. Februar ab 21.05 Uhr in ORF 1 geht es um Wrestling. Foto: orf

Wien – ORF 1 startet am 4. Februar eine neue Reportage-Reihe. "Das Leben ist schön" wirft dienstags um 21.05 Uhr "einen authentischen Blick in Österreichs Lebenswelten", teilte der ORF am Mittwoch mit. Es sei gelungen, "eine Bildsprache und Herangehensweise zu finden, die sich von anderen Reportageformaten abhebt und einen modernen, teilweise humorvollen und vor allem liebenswerten Einblick in die verschiedenen Lebenswelten der Österreichinnen und Österreicher gibt", wird ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer zitiert.

"In einer Welt der rasanten Veränderung wollen wir das Handeln und die Alltagswelten von Menschen einfangen, die Lust aufs Leben haben", so Sendungsverantwortlicher Peter Liska.

Die ersten vier Folgen beschäftigen sich mit Underground-Wrestling, dem Wiener Eislaufverein, dem "Mikrokosmos" Lugner-City und der Ausbreitung von Quidditch, der Sportart aus dem Harry Potter-Universum, in Österreich. (APA, 29.1.2020)