Rahlgasse, Wien, am Sonntag um 11.32 Uhr

Victoria

Halloween vor acht Jahren: Ich tippe um fünf Uhr früh meine Nummer in sein Handy, weil er zu betrunken dafür ist. Noch am selben Vormittag ruft er mich an und bittet gleich um ein Date.

Stephan

So betrunken konnte ich gar nicht sein, um nicht zu checken, dass sie die Liebe meines Lebens ist.