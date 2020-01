Thunberg will Fridays for Future als Marke schützen lassen. Foto: AP/Markus Schreiber

Ende August 2018 saß Greta Thunberg noch alleine vor dem schwedischen Parlament. Das Anliegen der damals 16-jährigen Schülerin: Die Politik solle das Klimaabkommen von Paris einhalten. Eineinhalb Jahre später gehen regelmäßig Millionen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße, die Bewegung ist in fast allen Staaten der Erde aktiv. Sie hört auf den Namen Fridays for Future – einen Begriff, den Greta Thunberg nun als Marke eintragen will, wie "Zeit Online" berichtet.

Demnach hat die Greta Thunberg and Beata Ernman Foundation im Dezember einen Antrag beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingereicht. Beata Ernman ist die jüngere Schwester Thunbergs. Bisher war über die Stiftung mit Sitz in Stockholm nichts öffentlich bekannt.

Schutz vor Missbrauch

Ein Sprecher Thunbergs bestätigte der "Zeit", dass die Stiftung von Greta Thunberg und ihrer Familie gegründet worden ist. Deren Ziel soll die "Förderung ökologischer, klimatischer und sozialer Nachhaltigkeit sowie psychischer Gesundheit" sein. Zudem soll die Stiftung dabei helfen, transparent Geld zu spenden.

Neben Thunberg will sich auch Janine O'Keeffe die Markenrechte für bestimmte Produkte unter dem Namen Fridays for Future – darunter Rucksäcke und Mützen – sichern. Sie beteuerte aber gegenüber der "Zeit", kein Geld daraus erwirtschaften zu wollen. Vor allem gehe es darum, den Namen vor Missbrauch zu schützen – das hätten ihr Anwälte von Lawyers for Future empfohlen. Die pensionierte Elektroingenieurin ist neben anderen für den Social-Media-Auftritt von Fridays for Future verantwortlich. (red, 29.1.2020)