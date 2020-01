Trump erzählt über seinen Ex-Sicherheitsberater John Bolton (im Bild), dieser habe ihn um einen Posten "angebettelt". Foto: AP

Washington – Vor dem Hintergrund neuer Vorwürfe in der Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump seinen früheren Nationalen Sicherheitsberater John Bolton attackiert. "Wenn ich auf ihn gehört hätte, wären wir jetzt im Sechsten Weltkrieg", ätzte Trump am Mittwoch auf Twitter.



Trump nannte Bolton nicht namentlich, aus seinen Tweets wurde aber unverkennbar deutlich, wer gemeint war.

Daher habe er Bolton feuern müssen. Von der "New York Times" verbreitete Informationen aus einem unveröffentlichten Buch-Manuskript Boltons hatten zuvor neue Bewegung in das Amtsenthebungsverfahren im US-Senat gegen Trump gebracht.

Gefährlicher Zeuge

Demnach soll Trump Bolton im August gesagt haben, er wolle die rund 355 Millionen Euro umfassende Militärhilfe für die Ukraine so lange zurückhalten, bis Kiew Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden einleite. Der Präsident weist die Darstellung zurück. Die Demokraten sehen sich in ihrer Forderung bestärkt, Bolton in dem Impeachment-Verfahren als Zeugen vorzuladen. Der Senat – in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben – könnte noch in dieser Woche darüber abstimmen.

Trump nannte Bolton am Mittwoch nicht namentlich, aus seinen Tweets wurde aber unverkennbar deutlich, wer gemeint war. Trump schrieb von einem "Typen, der nicht als Botschafter bei der UN bestätigt werden konnte, seitdem für nichts bestätigt werden konnte". Bolton habe ihn um einen Posten "angebettelt", bei dem eine Bestätigung durch den Senat nicht notwendig ist. Er – Trump – habe ihm den Job gegeben, "obwohl viele gesagt haben, 'tun Sie das nicht, Sir'".

Trump schrieb weiter, dass Bolton nach seiner Entlassung "sofort ein gemeines und unwahres Buch" geschrieben habe. "Alles geheime nationale Sicherheit. Wer würde so etwas tun?" Das Buch mit dem Titel "The Room Where It Happened", soll im März erscheinen. (red, APA, 29.1.2020)