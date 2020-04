Egal ob ein Unfall oder ein altersbedingtes Komponentenversagen – irgendwann ist auch für den treuesten Laptop die Zeit des Abschieds gekommen. Dann stellt sich die Frage: Was tun mit den Hardware-Überresten des verschiedenen Rechenknechts?

Eine Variante ist freilich die fachgerechte Entsorgung, damit möglichst viele Bestandteile rückgewonnen werden können, statt auf fernen Müllhalden zu enden. Doch bevor man sich zur Müllsammelstelle seiner Wahl begibt, kann man sich ein Bastelprojekt für die Coronavirus-Selbstisolation vornehmen und – etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt – allerlei interessante und nützliche Dinge aus den Teilen des Altcomputers erschaffen.

Fast alles verwertbar

Welche Möglichkeiten es gibt, zeigt sich der allerlei Bastelprojekten aller Art gewidmete Youtube-Kanal DIY Perks in einem spannenden Video. Da wäre etwa der Bildschirm als wertvolle Komponente. Ist dieser unbeschädigt, benötigt man eigentlich nur einen passenden Controller, um ihn wieder in Betrieb zu nehmen – etwa als Zweitdisplay für das neue Notebook oder einen smarten Spiegel.

Doch selbst, wenn das Glas und die Displayschicht in Trümmern liegen, lässt sich einiges damit anstellen. Denn dahinter liegen – neben der Beleuchtung selbst – einige Schichten, die vor allem der optimalen Verteilung des Hintergrundlichts dienen. DIY Perks zeigt, wie man daraus etwa ein Fake-Fenster, spacige Lampen oder kleine Kunstwerke baut.

Gerade ältere Laptops verfügen oft auch über gute Lautsprecher mit kleinem Subwoofer, die häufig auch ein Bluetoothmodul haben. Baut man diese aus und spendiert ihnen eine alternative Stromversorgung, steht der Umfunktionierung in einen drahtlosen Wand- oder Tischlautsprecher nichts im Wege. Das integrierte Mikrofon hingegen lässt sich mit etwas Mühe in ein Clip-on-Mikrofon für Kopfhörer umfunktionieren, um diese effektiv in ein Headset zu verwandeln.

Selbst für das Kühlsystem, defekte Festplatten oder den Akku gibt es gute Möglichkeiten der Weiterverwendung. Wir wünschen frohes Ausschlachten! (gpi, 25.04.2020)

