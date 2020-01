Schönen guten Morgen, hier kommen die News am Donnerstag:

[Inland] Länder bleiben bei der Sozialhilfe hart.

Die Regierung nimmt die versprochene Ökologisierung des Steuersystems in Angriff – und will klimatische Störungen in der Koalition vergessen machen.

[Mitreden] Teiltauglichkeit: Wie steht ihr zu den Plänen der Regierung?

[Reportage] Ein Rumäne, der die illegalen Praktiken im Holzbusiness gut kennt, ist zu einem Vorkämpfer gegen die Ausbeutung der rumänischen Wälder, der Lunge Europas, geworden.

[International] Podcast: Die wahre Agenda hinter Trumps "Jahrhundertdeal".

[Videoreportage] über 24-Stunden-Pflegerin: "Ich lasse meine Zimmertür geöffnet".

[Wirtschaft] AMS hat 570 Unternehmen mit Vermittlungsverbot belegt.

Die EU klopft Ein- und Zwei-Cent-Münzen auf ihren Nutzen ab. Noch ist nichts entschieden. Dennoch wachsen Ängste vor einer Abschaffung des Bargelds.

[Mietrecht] Was ist eine Ablöse? Müsst ihr sie bezahlen oder nicht? Häufig gestellte Fragen und Antworten, die das Mietrecht darauf gibt.

[Wetter] Zunächst ziehen im Norden und Osten noch ein paar Restwolken durch, im Alpennordstau gehen am Vormittag letzte Schneeschauer nieder. Tagsüber sind überall sonnige Phasen zu erwarten, im Süden scheint die Sonne den ganzen Tag. -2 bis +8 Grad.

[Zum Tag] Heute feiert der Musiker Phil Collins seinen 69. Geburtstag. Er wurde mit Hits wie Hits wie "In the Air Tonight" (1981) oder "Another Day in Paradise" (1989) bekannt.