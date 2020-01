In dieser Galerie: 1 Video und 1 Bild Einige Vorsitzende von Museumskuratorien wurden per Ministerin-E-Mail von Karoline Edtstadler informiert, dass sie nicht verlängert werden. ORF Der frühere Flüchtlingskoordinator und Ex-Bankmanager Christian Konrad (rechts) gilt als ÖVP-Mann, war aber zuletzt als Parteikritiker in Ungnade gefallen. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Wien – Die Neuverteilung der Ressortverantwortlichkeiten unter Türkis-Grün brachte es mit sich, dass Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bis zur gestern erfolgten Übergabe an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) für wenige Tage die Kulturagenden verantwortete.

Drei Bundesmuseen betroffen

Wie nun bekannt wurde, nutzte sie diesen Umstand, um drei Kuratoriumsvorsitzende in Bundesmuseen auszutauschen. Deren Amtszeit war zwar mit Ende des Jahres ausgelaufen, alle hatten aber angeboten, weiterzumachen. Edtstadler hatte in letzter Sekunde Christian Konrad (Albertina), Peter Kostelka (Technisches Museum) und Hannes Sereinig (MAK) per Mail vom Ende ihrer Tätigkeit informiert. Konrad gilt als ÖVP-Mann, war aber zuletzt als Parteikritiker in Ungnade gefallen. Kostelka und Sereinig sind der SPÖ zuzurechnen. Mit den Grünen sei diese Vorgangsweise abgesprochen gewesen, hieß es am Mittwoch.

Kritik kam von den Neos.

Verwirrung gab es um die Nachfolge: So hat die angeblich für die Albertina bestellte Kunsthistorikerin Daniela Hammer-Tugendhat ihrer Ernennung nicht zugestimmt. Als Stellvertreterin könnte nun Heute-Herausgeberin Eva Dichand zum Zug kommen. (stew, red, 29.1.2020)