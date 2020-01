Alexander Gauland ist einer von zwei Fraktionsvorsitzenden der AfD im deutschen Bundestag. Foto: APA_AFP_RONNY HARTMANN

Wien/Berlin – Der Deutsche Bundestag hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland aufgehoben. Das Parlament in Berlin stimmte einem Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main "auf Genehmigung zum Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse" zu. Den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" zufolge wird das Wohnhaus des AfD-Fraktionschefs in Potsdam derzeit durchsucht.

Die Parlamentarier kamen mit dem Votum einer Empfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung nach. Ein Großteil der AfD-Fraktion enthielt sich. Die anderen fünf Fraktionen stimmten für eine Aufhebung.

Die Empfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.

Bei den Ermittlungen gehe es um den Vorwurf der Steuerhinterziehung, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Behörde hatte im vergangenen Jahr Ermittlungen gegen Gauland aufgenommen – wegen eines "privaten Steuerfehlers", sagte die AfD-Bundestagsfraktion im März 2019. (red, APA, 30.1.2020)