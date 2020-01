Ein 37-Jähriger wurde festgenommen. Er ist dringend verdächtig, die Frau erwürgt zu haben. Foto: APA/PRIVAT

Wien – Die Polizei hat in Zusammenhang mit dem Mord an einer jungen Frau in Wien-Floridsdorf einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich demnach um einen 37-Jährigen aus Österreich, der aus dem Bekanntenkreis des Opfers stamme. Im Zuge einer Hausdurchsuchung sei bei ihm belastendes Material gefunden worden. Polizeiinformationen zufolge schweigt er zu den Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft hat die Verlegung in eine Justizanstalt angeordnet.

Die Frau wurde am Dienstag tot in ihrer Wohnung gefunden. Eine Obduktion in der Nacht auf Mittwoch ergab, dass gegen ihren Hals Gewalt ausgeübt, sie also erdrosselt oder erwürgt wurde. (red, 30.1.2020)