Winter in Sochi. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Sotschi – Wegen der aktuellen Wettersituation ist am Donnerstag auch das zweite Training der alpinen Ski-Damen für die Weltcup-Abfahrt in Sotschi (Rosa Khutor) abgesagt worden. Bereits am Mittwoch ging wegen heftigen Schneefalls und schlechter Sicht nichts. Für Freitag ist ein weiteres Training geplant, Samstag soll die Abfahrt folgen, Sonntag der Super-G. (APA, 30.1.2020)