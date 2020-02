Welches Game hat die beste Musik? screenshot: youtube

Dass "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" das beste Spiel aller Zeiten ist, liegt nicht nur an Gameplay oder Story, nein, die Musik und die Einbettung von Liedern in die Spielmechanik machen das Game zu einem Meisterwerk. Ob nun die Offenheit vermittelnde Instrumentalisierung der Hyrule-Ebene, der aufbrausende "Bolero des Feuers" oder die "Hymne des Sturms" – der Soundtrack zu "Ocarina of Time" gehört zu den besten Game-Soundtracks, die je gestaltet wurden. Federführend war Kōji Kondō, der auch die "Super Mario"-Reihe vertont hat, mit der er die Videospielmusik bis heute prägt.

Klassiker und große Namen wie "Tetris", "Mega Man" oder auch "Final Fantasy" überzeugen noch heute mit ihren Musikstücken, aber auch kleinere Namen können bahnbrechende Melodien liefern: Die Musik des Games "Journey" wurde als erste Computerspiel-Filmmusik für den Musikpreis Grammy nominiert.

Soundtracks sollen Emotionen vermitteln, das Spielgeschehen unterstützen und nicht davon ablenken, sich organisch ins Gameplay und die Spielwelt einzubetten. Ebenso wie sich Games in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben, haben sich auch die dazugehörigen Soundtracks gewandelt: Statt der eingeschränkten Möglichkeiten der Acht-Bit-Ära findet man heute in modernen Spielen oft bombastische Orchestermusik.

Welches Game hat die besten Melodien, und bei welchem Computerspiel bekommen Sie Kopfschmerzen? Was macht einen guten Soundtrack aus?