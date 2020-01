Diesen Mann gilt es in Australien zu schlagen: Novak Djokovic. Foto: APA/EPA/SCOTT BARBOUR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Melbourne – Novak Djokovic ist am Donnerstag souverän als erster Spieler ins Herren-Endspiel der Australian Open eingezogen. Der als Nummer 2 gesetzte Titelverteidiger ließ einem müden und vom Viertelfinale auch angeschlagenen Roger Federer (SUI-3) beim 7:6(1),6:4,6:3 keine Chance. Djokovic zog damit in sein bereits achtes Melbourne-Endspiel ein, alle sieben bisherigen hat der 32-jährige Serbe gewonnen.

In diesem trifft der "Djoker" am Sonntag (9.30 Uhr MEZ) entweder auf Dominic Thiem (AUT-5) oder Alexander Zverev (GER-7). Österreichs Tennis-Star bestreitet sein erstes Melbourne-Halbfinale gegen den Deutschen am Freitag (9.30 Uhr MEZ/live ServusTV). Djokovic kann mit einem neuerlichen Titel in Melbourne Rafael Nadal an der Spitze der Weltrangliste ablösen. Zudem visiert er seinen 17. Major-Titel an. (APA; 30.1.2020)

Die Tennis-"Klassiker" im Überblick:

1. Novak Djokovic – Rafael Nadal: 54 Duelle, Bilanz 28:26

2. Novak Djokovic – Roger Federer: 50 Duelle, Bilanz 27:23

3. Rafael Nadal – Roger Federer: 40 Duelle, Bilanz 24:16

4. Ivan Lendl – John McEnroe: 36 Duelle, Bilanz 21:15

4. Novak Djokovic – Andy Murray: 36 Duelle, Bilanz 25:11