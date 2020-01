Das Nokia 9 konnte vor einem Jahr nicht überzeugen, für den Nachfolger hat Nokia offenbar gröbere Änderungen vor. Foto: AFP

Zahllose Gerüchte und mutmaßlich mehrere Verschiebungen dauerte es, ehe Nokia im Februar 2019 schließlich mit dem Nokia 9 das erste Flaggschiff-Smartphone seit dem Nokia 8 auf den Markt brachte. Auf dem Papier hatte das Gerät fast alles, um zum Kassenschlager zu werden. Doch ausgerechnet die im Vorfeld von der PR-Abteilung gehypte Fünffach-Kamera blieb dann deutlich unter den Erwartungen. Auch mit der Wahl eines damals eine Generation alten Prozessors hatte man sich in den Augen der Rezensenten nicht unbedingt einen Gefallen getan.

Turbulent zugegangen sein soll es bisher bei der Entwicklung des Nachfolgers, der nach ursprünglichen Annahmen in diesen Wochen hätte erscheinen sollen. Jedoch soll das für die Nokia-Handys zuständige Unternehmen HMD sich aus durchaus verständlichem Grund für eine deutliche Verschiebung des Releases entschieden haben – und könnte dem Handy dafür ein neues Feature spendieren.

Chipwechsel wohl Grund für große Verzögerung

Ursprünglich soll HMD einen Release um den Mobile World Congress angepeilt haben. In diesem Plan wäre das Nokia 9.1 allerdings mit seinem Qualcomm Snapdragon 855 ausgerüstet gewesen, der die meisten Spitzenhandys des Vorjahres angetrieben hat.

Um eine Situation wie beim ersten Nokia 9 zu vermeiden, sollen die Verantwortlichen beschlossen haben, doch den aktuellen Snapdragon 865 zu verbauen, damit das Gerät nicht schon zum Start oboslet wirkt. Aufgrund der dafür notwendigen Änderungen verschiebt sich der Release des Smartphones aber wohl hinter die Jahresmitte, womöglich gleich unter dem Namen 9.2. In Sachen Kamera soll Nokia eine Rückkehr zu einem traditionelleren Arrangement planen und dafür wohl mit Toshiba zusammenarbeiten.

Versteckte Selfiecam

Nokia Anew, ein üblicherweise gut informierter Twitter-Account, will nun auch herausgefunden haben, dass das kommende Flaggschiff mit einer Selfiekamera unter dem Display ausgestattet sein wird. Es wäre eines der ersten Smartphones, die die Frontkamera damit nicht über dem Bildschirm oder in einer Aussparung (Notch, Pinhole) unterbringen. Etwas schneller sein dürfte diesbezüglich nur Oppo, das im Juni schon ein damit gerüstetes Smartphone präsentieren will.

Wann Nokia offiziell etwas zu seinem nächsten Topgerät verraten wird, ist unklar. Am Mobile World Congress soll das Unternehmen zwar mehrere Geräte vorstellen – darunter vielleicht auch das erste mit 5G -, doch zum Nokia 9.1/9.2 wird man sich womöglich ausschweigen. (red, 30.1.2020)