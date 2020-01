Wien – Der Österreichische Verband der Markenartikelindustrie startet in diesen Tagen ihre neue Gemeinschaftskampagne, entwickelte wurde sie wieder von DMB. Mit fast 10.000 Plakaten, auf Citylights und Digital Screens, im Fernsehen und auf Infoscreen, in Printmedien sowie auf Instagram, Facebook und in der Marktguru-App wollen 33 Unternehmen ihre 42 Markenartikel den Konsumenten näher bringen und an den Wert der Marke erinnern.

Foto: mav, dmb.

"Der Preis allein darf nicht das Maß aller Dinge sein. Er wird zur Differenzierung auch immer schwächer wahrgenommen. Wir dürfen vielmehr feststellen: Nur das Original macht den Unterschied", sagt dazu Markus Liebl, Präsident des Markenartikelverbandes.

Foto: mav, dmb.

Zum Einsatz kommen in der von DMB entwickelten Kampagne auch Emojis und Sticker. Mariusz Jan Demner: "Mit den Emojis und Stickern schaffen wir für die Marken einen echten Dialog mit den Konsumenten." (red, 30.1.2020)