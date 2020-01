Switch Lite und neue "Pokémon"-Titel treiben Zahlen in die Höhe

Die Switch Lite ist ein Verkaufsschlager. Foto: Daniel Koller/DER STANDARD

Der Erfolg der Spielekonsole Switch treibt den Gewinn des japanischen Videospiele-Herstellers Nintendo. Die im September auf den Markt gebrachte, preisgünstigere Switch Lite sowie zwei neuen Pokemon-Titel – der am schnellsten verkaufte Spieleserie der Konsole – hätten dazu beigetragen, den Quartalsgewinn auf den höchsten Stand seit zehn Jahren zu hieven, teilte Nintendo am Freitag mit.

Der Betriebsgewinn stieg von Oktober bis Dezember um sechs Prozent auf 168,7 Milliarden Yen (1,4 Milliarden Euro). Allerdings hatten von Analysten mit 175 Milliarden Yen einen noch höheren Gewinn im Weihnachtsquartal erwartet. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 verkaufte Nintendo 12,6 Millionen Switch-Geräte sowie 5,2 Millionen Switch Lite-Geräte, die wegen ihrer geringen Größe auch unterwegs genutzt werden können.

19,5 Millionen Nintendo Switch

Für das am 31. März endende Geschäftsjahr 2019/20 hoben die Japaner ihre Absatzprognose für ihre Switch-Konsole an. Nun geht das Management von einem Absatz von 19,5 Millionen Einheiten aus, nachdem sie zuvor 18 Millionen Stück prognostiziert hatten. Auch beim Betriebsgewinn traut sich der Vorstand mit einem Plus von 15 Prozent auf 300 Milliarden Yen mehr zu.



Nintendo drängt mit seinem neuesten Titel, einer neuen Version seiner Rennserie Mario Kart, in den milliardenschweren Mobile-Gaming-Markt. Auf die Geschäftsentwicklung schlug sich auch der Beginn des Switch-Verkaufs in China im Dezember mit dem Partner Tencent positiv nieder. (Reuters, 30.1.2020)