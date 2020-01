Das Designforum im Wiener Museumsquartier zeigt "Design Lithuania – A house full of creativity" – Abverkauf im Kaufhaus Wall

Bevor das Kaufhaus Wall in der Wiener Westbahnstraße 5a schließt, gibt es einen großen Abverkauf mit Kleidung von Y’s / Yohi Yamamoto, Henrik Vibskov und anderen. www.kaufhauswall.com





25. 1. 2020 Wiener Nougatfestival

Die Wiener Schokofirma Heindl lädt am 25. Jänner am Firmensitz in Liesing erstmals zum Wiener Nougatfestival mit Verkostungen und Workshops.

www.schokomuseum.at





Foto: Installation "(ne)duodu-(ne)gaunu" von Austëja Ðeputë

bis 8. März – Ausstellung "Design Lithunia", Designforum Wien, Quartier 21, MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien

www.designforum.at





bis 1. Juni 2020 – Ausstellung "100 Jahre lenkbares Licht. Ursprung und Aktualität beweglicher Beleuchtung", im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe

www.mkg-hamburg.de





Im Restaurant Pichlmaiers zum Herkner gibt es ab jetzt immer freitags ab 11.30 Uhr Innereien vom Kalb zum Kosten, vom Bries bis zum Hirn.

www.zumherkner.at





ab Sofort – der Kärntner Holzschuhhersteller Woody hat nun mit seinem ersten eigenen Shop in Wien-Bobohausen in der Lindengasse 2 aufgeschlagen.

www.woody.co.at

(31.1.2020)