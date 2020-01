Was ist ein Münzregal oder Giralgeld? Und wo wurde die erste Silbermünze geprägt? Foto: APA/zb/Jens Büttner

Man kann es ausgeben, sparen oder sammeln; man kann sich darüber freuen oder es bereitet einem Sorgen – Geld spielt im Alltag der meisten Menschen eine zentrale Rolle. So gut wie alles, was einen umgibt, hängt in irgendeiner Form mit Geld zusammen. So wichtig es ist, so wenig weiß man eigentlich darüber. Oder wie sieht es bei Ihnen aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz:

Wie haben Sie abgeschnitten? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (mawa, 31.1.2020)