VW-Busse, wie sie bei der Polizei in Österreich und Deutschland im Einsatz sind, ruft Volkswagen nun zrucük in die Werkstätten. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wolfsburg – Die Nutzfahrzeugtochter von Volkswagen (VWN) ruft weltweit rund 29.400 Dieselbusse T5 und T6 wegen zu hohen Abgasausstoßes in Tests zurück. In Deutschland sind etwa 8.700 Wagen betroffen, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Ein VW-Sprecher bestätigte die Aktion am Donnerstag, sie sei bereits im November angelaufen. Man habe das KBA selbst auf die Abweichungen hingewiesen.

Es gehe nicht um eine Abschalteinrichtung, sondern um ein notwendiges Update des Getriebesteuergeräts, erklärte das Unternehmen. "Handel und Kunden sind angeschrieben." Das KBA spricht von einer "Überschreitung des Euro-5-Grenzwertes für Stickoxide". Zuvor hatte das Portal "kfz-betrieb.vogel.de" über den Rückruf berichtet.

Abgasklasse Euro-5

Die Aktion dreht sich um T5- und T6-Modelle, die zwischen 2009 und 2016 gebaut wurden. Außer der nötigen Neuprogrammierung soll es keine weiteren Einschränkungen bei den Fahrzeugen geben. Grund für den überschrittenen Grenzwert bei einer Testgeschwindigkeit zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde soll sein, dass die mit Automatikgetriebe ausgestatteten Busse dabei den siebenten statt den sechsten Gang benutzen. (dpa, 30.1.2020)