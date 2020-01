Die Passagierin sei von der Polizei festgenommen worden. Foto: imago images/ITAR-TASS

Moskau – Ein russisches Passagierflugzeug musste am Donnerstag in Moskau nach einer Bombendrohung eine Notlandung einlegen. Eine Passagierin an Bord habe sich in den Gang gestellt und gesagt, sie habe Sprengstoff bei sich, teilte die Fluggesellschaft S7 Airlines mit. Die Maschine sei daraufhin auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo notgelandet. Sicherheits- und Rettungskräfte seien zu dem Flugzeug geeilt.

Die russische Nachrichtenagentur RIA meldete, die Frau habe gedroht, sich an Bord der Maschine in die Luft zu sprengen. Die Nachrichtenagentur Interfax berichtete unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen, die Frau sei von der Polizei festgenommen worden. An ihr sei kein Sprengstoff gefunden worden, hieß es kurz darauf. Weitere Hintergründe zu dem Vorfall lagen zunächst nicht vor. (red, Reuters, 30.1.2020)