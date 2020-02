Dacia Sandero Access SCe 75

ab 7.790 Euro

Der derzeit günstigste Neuwagen in Österreich ist nicht einmal der kleinste. Der mehr als vier Meter lange Kompakte hat mit umgelegter Rücksitzbank ein Ladevolumen von 1.200 Liter. Aber klarerweise muss man bei so einem Auto auch Abstriche machen. Es gibt keine Klimaanlage und kein Radio, keinen Make-up-Spiegel in der Beifahrer-Sonnenblende (huch!), die Fenster möchten gekurbelt werden, und die Stoßfänger sind nicht in Wagenfarbe. Also bis auf das Radio und die Klimaanlage, sind das lauter Kleinigkeiten. ABS, ESC und sogar ein Berganfahrassistent sind verbaut, auch Seitenairbags hat er und ein LED-Tagfahrlicht. Und 75 PS hat er auch.