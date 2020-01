Die Hip-Hop-Avantgardistin 070 Shake zu fördern gehört zu den besseren Ideen, die Kanye West jüngst hatte.

Viel zu lachen gab es bei Kanye Wests achtem Studioalbum ye, das er 2018 im Wyominger Exil zusammenfantasierte, nicht. Sowohl inhaltlich nicht (Suizid!) als auch musikalisch nicht (Chaos!). Als schon alle Hoffnung dahin zu sein schien, rettete eine Dea ex Machina auf dem vorletzten Track, Ghost Town, was noch gerettet werden konnte. Die bis dahin recht unbekannte 070 Shake setzte im letzten Drittel der Nummer zu einer faszinierenden Miniatur an, die sofort Lust machte, mehr über die junge Musikerin zu erfahren.

Die 22-jährige Danielle Balbuena, deren Künstlername die Heimatverbundenheit mit New Jersey signalisiert – die Postleitzahlen des Bundesstaats beginnen mit 070 –, sammelte ihre ersten Fans im Internet. Auf der Streamingplattform Soundcloud wurde sie dann auch von ihrer Managerin entdeckt und landete auf Kanye Wests Label G.O.O.D Music.

Dort sollte sie eine fantastische EP namens Glitter veröffentlichen. Sie beginnt mit einem Song, der den elendslangen Namen I Laugh When I’m With Friends But I’m Sad When I’m Alone trägt und mit einem ebenso elendslangen Spoken-Word-Teil beginnt, einer Milieustudie, die von Depressionen, Drogen und dem sprichwörtlichen Funken Hoffnung erzählt.

Es ist keine schöne, aber eine gewaltige Nummer, deren minimalistische Produktion Shakes Vermessung ihrer Welt so stark akzentuiert, dass das Zuhören fast körperlich schmerzt.

Sex, Tod, Exil

Shakes Gesang, der ebenso von einem jungen Mann stammen könnte – ihr Stimmeinsatz ist, was nun auch auf ihrem Debütalbum Modus Vivendi so einnimmt. Sie kippt vom dringlichen Lamento in lethargischen Abgesang, ist zart, dann hart und immer im Zweifel darüber, wie Leben und Liebe nur auszuhalten sind. Verzerrte Gitarren, schwer bearbeitete Streicherarrangements, laserhafte Synths und alle Effekte, die man auf eine Stimme legen kann, sorgen für einen extraterrestrischen, gar überladenen Sound.

Manchmal wäre da ein bisschen weniger mehr gewesen, meistens gelingen der Musikerin ihre manieristischen Experimente aber wie zum Beispiel die Neuinterpretation des alten Folk-Klassikers In the Pines, dessen Ursprung sich bis in die 1870er zurückverfolgen lässt und der zuerst mündlich von Generation zu Generation weitergegeben wurde.

Die "Pines" stehen in den unterschiedlichen Versionen für den Tod, für Sex oder das Exil. In 070 Shakes Fall für alles davon. (Amira Ben Saoud, 31.1.2020)