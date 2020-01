Netflix will "One Piece" mit echten Menschen machen. Foto: ProSiebenmaxx

Los Gatos/Berlin – Netflix will die erfolgreiche japanische Animationsserie "One Piece" erstmals als Realfilm in Szene setzen lassen. "Ich weiß, ich habe diese Produktion schon mal 2017 angekündigt, aber sowas braucht Zeit", schrieb Chefzeichner Eiichiro Oda auf Twitter. "Es sieht so aus, dass ich endlich diese große Ankündigung machen kann: Netflix (...) stellt uns seinen großartigen Produktionsstab zur Verfügung."

Namen von Schauspielern könne man aber noch nicht nennen. "One Piece" zählt mit mehr als 400 verkauften Millionen Exemplaren zu den erfolgreichsten Manga-Serien der Welt. Neben einer TV-Fantasyserie entstanden Versionen für Kino und Videospiel. Im Kern geht es um die Suche von Piraten nach einem verschwundenen Schatz, im Detail ist es freilich viel komplizierter. Im deutschen Fernsehen ist die Serie bei ProSieben Maxx zu sehen. (APA, 30.1.2020)