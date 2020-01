Außerdem Ostrowski in Sölden, Flucht von Alcatraz und das Endspiel um den Brexit

Die vielleicht beste "Columbo"-Folge überhaupt: Folk-Legende Theodore Bikel (li.) und Peter Falk in "Todessymphonie", ORF 2, 0.15 Uhr.

Foto: ORF/Universal

19.40 MAGAZIN

Re: Patient vor Profit Reformen des Gesundheitssystems setzen meist bei den Kosten an. Wie kann dennoch eine hohe Qualität der Versorgung sichergestellt werden? Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Das letzte Problem (Ö 2019, Karl Markovics) Das Hotel Edelweiss in Vorarlberg ist eingeschneit und völlig von der Umwelt abgeschnitten, als ein Mord passiert. Aus den Reihen der Gäste wird ein Wiener Kommissar vorstellig, der sich mit seinem Assistenten Freitag an die Ermittlungen macht. Hauptdarsteller und Regisseur Karl Markovics stellt mit Autor Daniel Kehlmann Krimiklischees auf den Kopf. Mit Erfolg. Bis 21.45, Arte

21.00 MAGAZIN

Makro: Amazon – Die ganze Welt im Pappkarton Mit täglich 14 Millionen verschickten Paketen ist Amazon das größte Warenhaus der Welt. Doch um welchen Preis? Bis 21.30, 3sat

21.10 MAGAZIN

Ostrowski macht Urlaub: Skitage in Sölden Michael Ostrowski taucht in den Rummel des Nobel-Wintersportorts ein, entflammt für seine Skilehrerin, geht in der Therme verloren und wird gerettet. Bis 22.05, Servus TV

21.45 DOKUMENTATION

Brexit: Das Endspiel Großbritanniens Weg aus der EU nochmals im Schnelldurchlauf. Bis 22.40, Arte

22.15 DROGENALLTAG

Die beste aller Welten (USA 2017, Adrian Goiginger) Von einer Kindheit mit einer drogenabhängigen Mutter erzählt der Salzburger Regisseur Adrian Goiginger in seinem autobiografischen Spielfilmdebüt. Die Kamera nimmt immer wieder die Perspektive des Kindes ein, ihr Blick bleibt ungetrübt von Verklärung wie Skandalisierung. Bis 23.50, ORF 1

Trailer zu "Die beste aller Welten". vipmagazin

22.45 GEFÄNGNISTHRILLER

Flucht von Alcatraz (Escape from Alcatraz, USA 1979, Don Siegel) Clint Eastwood schmiedet Fluchtpläne auf der berüchtigten Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco. Die finale Zusammenarbeit von Eastwood mit Regiekönner Don Siegel (Dirty Harry) ist zugleich eine ihrer besten. Bis 0.35, BR

23.20 DOKUMENTATION

Weltjournal Spezial: Brexit – Wie konnte es so weit kommen? Was war in den Monaten vor dem Referendum geschehen, dass die Briten überraschend mehrheitlich für den EU-Austritt votierten? Bis 23.50, ORF 2

0.15 KRIMI

Columbo – Todessymphonie (The Bye-Bye Sky High I.Q. Murder Case, USA 1977, Sam Wanamaker) Dieser Einsatz von Peter Falk aus dem Jahr 1977 mit dem legendären, in Wien geborenen Folksänger und Schauspieler Theodore Bikel als Bösewicht gilt für manche als die beste Columbo-Folge überhaupt. Jamie Lee Curtis ist in ihrem TV-Debüt als mürrische Kellnerin zu sehen. Bis 1.25, ORF 2