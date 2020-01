Bereits am Mittwoch waren die betroffenen Busfahrer vom Dienst abgezogen und angezeigt worden

Der Wolfsgruß, als er bei einer Demonstration in den Niederlanden gezeigt wird – in Österreich ist er seit 2019 verboten. Foto: APA/AFP/ANP/BAS CZERWINSKI

Wien – Jenes Video, auf dem am Mittwoch Busfahrer der Wiener Linien zu sehen waren, die den Wolfsgruß der ultranationalistischen türkischen Grauen Wölfe zeigten, hat nun Konsequenzen: "Die entsprechenden Mitarbeiter wurden oder werden entlassen", sagte Wiener-Linien-Sprecher Christoph Heshmatpour am Donnerstag der "Krone". Bereits am Mittwoch waren sie vom Dienst abgezogen und angezeigt worden.

Mit jenen, die Beifall klatschten, soll es zunächst Gespräche geben. Bei fehlender Einsicht drohen aber auch ihnen arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Seit 2019 verboten

Der Wolfsgruß wird seit dem Vorjahr vom Innenministerium unter den verbotenen islamistischen und nationalistischen Symbolen gelistet. Beschlossen wurde die Ausweitung des Verbots von ÖVP und FPÖ. Verstöße werden mit bis zu 4.000 Euro (im Wiederholungsfall 10.000 Euro) geahndet.

Die Opposition stimmte dagegen, weil sie einerseits die Wirksamkeit des Verbots bezweifelt und andererseits rechtsextreme Gruppen auf der Verbotsliste vermisst. Ausnahmen vom Verbot gelten etwa für mediale Berichterstattung, Filme, Theateraufführungen und Ausstellungen, wenn klar ist, dass damit nicht das Ideengut von Terrororganisationen gutgeheißen oder propagiert werden soll.

Bereits am Mittwoch hatte die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TGK) begrüßt, dass die Busfahrer vom Dienst abgezogen wurden. Gleichzeitig wurde ersucht, solche Ereignisse nicht dafür zu benutzen, "Hetze" gegenüber Türkinnen und Türken beziehungsweise Muslimen zu betreiben: "Man sollte diesen Fall von den Wiener Linien, welcher zum Fremdschämen ist, nicht verallgemeinern." (APA, red, 30.1.2020)