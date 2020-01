Hier kommen sie, die Mediennews vom Donnerstag:

Radiotest: Mehr Hörerinnen und Hörer für Ö3, Ö1 und ORF-Regionalradios – Mehr Radio-Reichweite insgesamt, signifikante Zuwächse für ORF-Sender

Neue Folgen auf Arte und ZDF: Tiefe Abgründe in der Bankenwelt: Zweite Staffel von "Bad Banks" startet – Intrigen, Macht und Manipulation: Das Duell zwischen Jana Liekam (Paula Beer) und Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) wird noch härter

Arbeitsalltag: Hongkonger Journalisten: "Es ist unsere Pflicht zu bleiben" – Tränengas und Gummigeschoße gehören zum Alltag von Journalisten in Hongkong. Zwei Reporter berichten über Repressionen und die Angriffe auf die Pressefreiheit

14. Februar: ORF-Personalvertreter wählen am Valentinstag ihre Zentralbetriebsräte und Stiftungsräte – Drei Listen treten an: Berti mit Mitschka an Bord, Jankovics und Stindl

Football: Super Bowl: Millionen freuen sich auf Werbespots und Spiel – Von der Bedeutung der Werbung, Fernsehquoten und den zwei unterschiedlichen Teams im NFL-Finale: Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers

Zukunft des Journalismus: "Zeit Online"-Chefredakteur: Exzellente Medien sind bestes Mittel gegen Generalkritik an Medien – Jochen Wegner über Feedback, Stimmengewirr und das Gute an der Beschränkung von Ressourcen

Forum+: Mitdiskutieren bei "Talk im Hangar": Unbequeme Meinungen: Ausgrenzen statt diskutieren? Thilo Sarrazin diskutiert bei Michael Fleischhacker unter anderem mit Berater Josef Kalina, Barbara Toth vom "Falter" – Diskutieren Sie hier ab 22.15 Uhr mit

Switchlist – TV-Tipps für heute Abend: Gestrandet in Berlin, Gekaufter Mist, L'Animale, Tennis live: Australian Open, Österreichischer Filmpreis 2020, Dok 1: Wem gehört die Welt?

